Fahrt endete an Leitschiene
Verkehrsinsel überfahren: 17-jähriger Autolenker bei Unfall in Imst verletzt
Imst – Am Dienstagabend gegen 22 Uhr kam es in Imst zu einem Verkehrsunfall mit Eigenverletzung. Ein 17-Jähriger kam mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen, geriet in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn und touchierte anschließend die dortige Leitschiene.
Nach der Erstversorgung durch die alarmierte Rettung wurde der 17-Jährige ins Krankenhaus Zams verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)