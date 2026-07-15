Verkehrsinsel überfahren: 17-jähriger Autolenker bei Unfall in Imst verletzt

Imst – Am Dienstagabend gegen 22 Uhr kam es in Imst zu einem Verkehrsunfall mit Eigenverletzung. Ein 17-Jähriger kam mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen, geriet in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn und touchierte anschließend die dortige Leitschiene.