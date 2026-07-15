Unglück stundenlang unbemerkt: Vater und Tochter (6) bei Traktorfahrt in Vorarlberg getötet

Ein Vater und seine sechsjährige Tochter sind am Dienstag bei einem tragischen Traktorunfall in Satteins ums Leben gekommen. Das Gespann hatte sich auf einer Wiese überschlagen. Die vierjährige Schwester des Mädchens überlebte den Unfall mit Verletzungen. Das Unglück war offenbar über Stunden unbemerkt geblieben.

Satteins – Ein Traktorlenker und seine sechsjährige Tochter sind am Dienstag ums Leben gekommen, als sich das Gefährt auf einem Wiesengelände in Satteins (Bezirk Feldkirch) überschlug. Der Mann hatte auch seine zweite Tochter im Alter von vier Jahren auf die Fahrt mit einem Traktor samt Anhänger mitgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Nacht auf Mittwoch. Die Vierjährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.