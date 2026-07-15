Wenn das Unmögliche Premiere feiert

Diesen August wird der Mythos rund um die Oper „Il pomo d’oro“ fallen und zugleich Musikgeschichte geschrieben: Die Festwochen werden zeigen, dass die „unaufführbare“ Oper aufführbar ist.

Zirka 350 Jahre lang galt „Il pomo d’oro“ von Pietro Antonion Cesti als die legendärste aller Barockopern, die so sehr den Rahmen von allem sprengte, was man unter „Musiktheater“ verstand, dass sie schlussendlich als „unaufführbar“ bezeichnet wurde. Statt den durchschnittlich sieben Rollen, wie sonst in dem Genre normal, sprechen im „goldenen Apfel“ 47 Charaktere – dabei unter anderem die Versinnbildlichung der Habsburgerreiche, Göttinnen und Nymphen, Helden, Winde und das Feuer selbst. In über 60 Szenen gibt es Gewitter, fliegende Götter, feuerspeiende Drachen und einiges mehr, das auf der Bühne des 17. Jahrhundert ebenso besonders war, wie es das heute noch ist.

Ohrwürmer und andere Hits

Musikalisch finden sich Chorgesänge, Duette und Arien aneinander, die einem die tiefsten Emotionen des Menschen musikalisch erzählen und reinste Ohrwürmer sind. Nicht zufällig war es der Meister Pietro Antonio Cesti mit seinen bahnbrechenden und hochgelobten Opern, der vom Kaiser beauftragt wurde, diese größte aller Opern zu schreiben.

Köpfe hinter dem Mythos

Hinter den Kulissen dieser Mammutproduktion steht ein Team, das sich der Herausforderung mit sichtlicher Leidenschaft stellt: Fabio Ceresa führt Regie, Giuseppe Palella entwirft die Kostüme, und Nikolaus Webern erschafft das Bühnenbild, das den 60 Szenen Raum geben wird. Musikalisch verantwortet Ottavio Dantone mit seiner Accademia Bizantina das Werk – und auf der Bühne sind es 20 Solist*innen, die gemeinsam alle 47 Charaktere zum Leben erwecken.

Wie sehr dieses Zusammenspiel bereits Früchte trägt, ist schon jetzt in den Proben zu hören: Es erklingt Musik, die von Festlichem über Tragik bis hin zu Göttlichem reicht. Wer sich selbst von dem Außergewöhnlichen überzeugen möchte, das gerade in den Proberäumen des Tiroler Landestheaters entsteht: Einblicke hinter die Kulissen gewinnt man über den Instagram-Kanal der Festwochen (@innsbrucker_festwochen oder via QR-Code rechts) folgen. Dort findet man alles zur Entstehung der Oper: von Ausschnitten der Proben über lustige Momente und interessante Fakten bis hin zu Interviews und musikalische Ausschnitte.

Aufführung der Unaufführbaren

Nur einmal kann der Mythos der „Unaufführbaren“ fallen. Nur einmal kann man dabei sein, wenn eine Legende wieder Realität wird. Wer diesen Sommer zu der großen Oper der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik geht, der wird also auch sehen, wie Musikgeschichte geschrieben wird; wie ein neuer Mythos entsteht. Der Mythos der aufgeführten „Unaufführbaren“.

Termine Fr., 7., & Sa., 8.8., 18.30 Uhr Di., 11., & Mi., 12.8., 18.30 Uhr Sa., 15., & So., 16.8., 16 Uhr Hier geht‘s zu den Innsbrucker Festwochen

Vier Abende, ein Zauber: Musik zieht ins Schloss ein

Wenn die Sonne über Schloss Ambras sinkt, beginnt der Spanische Saal zu klingen. © Veronika Lercher

Im Spanischen Saal erklingt ab kommender Woche wieder Alte Musik

Mit den Ambraser Schlosskonzerte erklingen kommende Woche die ersten Töne der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik 2026 – und bringen jenen unverwechselbaren Klang zurück, der die Stadt seit Jahrzehnten prägt.

An diesem historischen Ort mit seinen wunderbaren Gärten entsteht hier eine Atmosphäre, die sich an keinem anderen Ort wiederholen lässt. Wer noch nie dort war, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen: Nur die Innsbrucker Festwochen richten Konzerte im Spanischen Saal aus.

Vier Abende, vier Facetten

Den Auftakt macht am 24. Juli das Ensemble La Cetra – und das gleich mit doppeltem Anlass zum Feiern: 50 Jahre Festwochen und der 400. Geburtstag von Giovanni Legrenzi. Am 25. Juli widmet sich das Programm „Flöte hoch 2“ der Vielfalt dieser oft unterschätzten Instrumentenfamilie und zeigt, wie klangreich sie sein kann.

Am zweiten Wochenende, Freitag, 31. Juli, interpretieren La Petite Bande als ausgewiesene Expert*innen für historische Aufführungspraxis den Meister Johann Sebastian bei „Bach à 7“. Den Abschluss dieser ältesten Reihe Alter Musik bildet am Samstag, 1. August, „Dafne“: Fragmente der ältesten Oper der Musikgeschichte erklingen im Spanischen Saal – ein würdiger Ausklang für diese älteste Reihe Alter Musik, die Geschichte immer wieder lebendig werden lässt.

Eine Bühne für die Stars von morgen

Überzeugte die Jury 2025 : Cesti-Gewinner Salvador Simão. © Mona Wibmer

Es ist ein Abend voll Aufregung und Talent. Beim Cesti-Wettbewerb singen junge Talente aus der ganzen Welt um die Gunst von Jury und Publikum.

Das Finalkonzert des Cesti-Wettbewerbs am 30. August im Haus der Musik Innsbruck ist nicht nur der feierliche Abschluss der Innsbrucker Festwochen. Es ist auch die letzte Runde eines Wettbewerbs, bei dem hunderte junge Sänger*innen ihr Können vor einer Jury unter Beweis stellten. Auch die Vorrunden von 26. bis 28. August sind öffentlich und frei zugänglich. Täglich wird auf der Bühne des Großen Saals gesungen und so manche Stimme, die hier erstmals erklingt, kehrt zu den Festwochen zurück und ist bald an Opernhäusern in ganz Europa zu hören. Für das Finalkonzert, bei dem das Publikum den Publikumspreis vergibt, gibt es noch Tickets.