Manuel Gundolf ist der Neue in Physik: In Tirols Schulen gibt es 246 Quereinsteiger

Offene Stellen: Für das kommende Schuljahr 2026/27 sind insgesamt sind 1095 Stellen ausgeschrieben, für die es bisher 2255 Bewerbungen gibt. Im abgelaufenen Schuljahr sind 305 Lehrpersonen aus dem Dienst ausgeschieden.

Lehrpersonen in Tirol: Insgesamt gibt es laut Bildungsdirektion Tirol 12.220 Lehrpersonen (derzeit aktive, also ohne Karenzierte), davon arbeiten 3663 an mittleren und höheren Schulen, 7755 an allgemeinbildenden Pflichtschulen, 546 an Berufsschulen und 256 an Land- und forstwirtschaftlichen Schulen.

Momentan kann er die Ferien genießen, ab nächstem Schuljahr ist Manuel Gundolf aber „offiziell“ Lehrer. Als einer von 246 Quereinsteigern musste er ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen, unterrichten durfte er bereits heuer. Als größte Herausforderung am Poly sieht er die unterschiedlichen Bildungsniveaus.