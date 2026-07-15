Kritik an Fristen
Tirols komplizierte Bürokratie: Türkischer Elektriker darf trotz Jobangeboten nicht arbeiten
Obwohl Tuncay als „einer der besten Mitarbeiter“ gilt und eine Jobzusage hat, zwingen ihn gesetzliche Fristen und bürokratische Hürden im Asylverfahren in die Grundversorgung.
© Onay
Tuncay D. wird in seinem Heimatland Türkei wegen seiner politischen und gewerkschaftlichen Arbeit verfolgt. Ihm drohen drei Jahre Haft. Für seine Familie wollte er ein besseres Leben in Tirol. Das erweist sich als kompliziert.
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