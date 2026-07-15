England fordert Messi und Argentinien: Der Klassiker rund um die „Hand Gottes“

Das WM-Halbfinale zwischen Weltmeister Argentinien und England liefert heute (21 Uhr/Servus TV) viel historischen Stoff. Für die sportliche Entscheidung sollen Superstars wie Lionel Messi oder Harry Kane sorgen.

Ein Schritt trennt England wie Argentinien noch davon, am Sonntag (21 Uhr) in East Rutherford, acht Kilometer westlich von New York, das WM-Finale 2026 zu bestreiten. Dafür ist heute ein Kraftakt nötig, zumal beide Teams im Turnierverlauf schon in die Verlängerung mussten. Es wird auch eine Frage der Tagesverfassung. Und: Wer blendet die Geschichte besser aus? Wer hat die besseren Spieler?

Die politische Dimension: Abseits des Rasens ruft das Duell auch wieder die militärische Auseinandersetzung um die Falkland-Inseln in Erinnerung, bei der rund 1000 Soldaten ihr Leben ließen, zwei Drittel davon waren Argentinier, weil die Briten rund um die konservative Premierministerin Margret Thatcher auch einen argentinischen Kreuzer versenkten. Erst 1989 nahmen Argentinien und Großbritannien wieder diplomatische Beziehungen auf. Gelöst ist der Souveränitätsstreit aber bis heute nicht – Argentinien beharrt auf seinem Anspruch auf die „Malvinas“, Großbritannien lehnt jede Verhandlung darüber ab. Wer (zu) heiß läuft, sollte der Ansage von Argentiniens Coach Lionel Scaloni lauschen: „Es ist ein Fußballspiel. Punkt. Mehr ist es nicht.“

Es war der 22. Juni 1986 im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt und bleibt einer der prägendsten WM-Momente – beim Viertelfinal-Sieg gegen England traf Diego Maradona gegen Peter Shilton mit der „Hand Gottes“. © imago/Abacapress

Die sportliche Geschichte: Unter älteren Fußballfans ist das WM-Viertelfinal-Duell zwischen Argentinien und England 1986 im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt unvergessen. Insbesondere die Szene, als Argentiniens verstorbenes Idol Diego Maradona den englischen Keeper beim 1:0 mit der Hand überwand. „Es war ein bisschen mit dem Kopf von Maradona und ein bisschen mit der Hand Gottes“, ließ der Zehner am Weg zum WM-Titel ein ebenso legendäres Zitat fallen. Die Engländer sprachen indes von der Hand eines Halunken. Diegos ebenso unvergessenes Solo zum 2:0 wurde vom Weltverband FIFA zum Jahrhunderttor gekürt. 1998 ließ sich David Beckham zu einer Tätlichkeit hinreißen, Argentinien gewann im Elfmeterschießen. Nur bei den WM-Niederlagen 1966 und 2002 war die argentinische Welt wie die Dress nicht himmelblau. Aber aufgepasst: Wie 1986 und 1998 laufen die Gauchos in den dunkelblauen Auswärtsjerseys auf.

Die Trainer: Ausgerechnet der deutsche Perfektionist Thomas Tuchel soll die „sixty years of hurt“, jene 60-jährige Pause, seitdem England sehnsüchtig auf einen WM-Titel wartet, beenden. Der 52-Jährige hatte vor der WM verraten, er wolle erst ganz zum Schluss die Nationalhymne mitsingen. Das wäre also beim Finale am 19. Juli. Tuchel hat mehrfach betont, dass nicht alles Gold war, was glänzt. Aber: „Wir haben einen Weg gefunden.“ So auch sein Gegenüber Lionel Scaloni seit seinem Amtsantritt 2018. Zwei Copa-America-Triumphe (2021, 2024) sowie der WM-Titel 2022 pflastern seinen Weg. Genauso wie Didier Deschamps könnte er seinen zweiten WM-Titel als Cheftrainer feiern. Das ist bislang nur Vittorio Pozzo mit Italien (1934 und 1938) gelungen. Die Albiceleste rettete sich in der K.-o.-Runde gegen Kap Verde, Ägypten und zuletzt gegen die Schweiz – zweimal ging es dabei in die Verlängerung – immer erfolgreich über die Runden. „Leid ist Teil unserer DNA“, bringt es Scaloni auf den Punkt.