Naturgefahren unterschätzt
Die teure Illusion der Sicherheit: Warum wir aus Katastrophen kaum lernen
Immer wieder zeigen Beispiele, wie etwa hier im Bild nach einem Brandinferno in Maui, dass man bei Hausbau und -bepflanzung viel tun kann, um das Risiko eines Brandes zu minimieren.
© APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Eine Studie unter Tiroler Beteiligung zeigt auf, warum Österreich im Katastrophenschutz zum Teil stark hinterherhinkt. Obwohl das Wissen da ist, fehlt es auch in Tirol oft an der Umsetzung.
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