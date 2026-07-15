Meghan auf Emmy-Kurs: Trotz heftiger Kritik winkt Herzogin Meghan jetzt ein TV-Preis

Vom Verriss zur Auszeichnung? Herzogin Meghan sorgt erneut für Schlagzeilen. Obwohl ihre Netflix-Lifestyleshow von Kritikern teilweise regelrecht zerpflückt wurde, darf sie nun auf einen der begehrten US-Fernsehpreise hoffen. Die überraschende Nominierung könnte für die Frau von Prinz Harry zum wichtigen Image-Erfolg werden.

Herzogin Meghan darf auf einen Daytime Emmy Award hoffen. Ihre Koch- und Lifestyle-Sendung „With Love, Meghan“ wurde in der Kategorie Lifestyle-Programm nominiert. Netflix veröffentlichte die ersten beiden Staffeln sowie ein Weihnachtsspecial im vergangenen Jahr.

Die Daytime Emmys zeichnen Fernsehsendungen aus, die tagsüber vor 18 Uhr ausgestrahlt werden. Neben Lifestyle-Formaten werden dort unter anderem auch Talkshows, Seifenopern und Gerichtssendungen prämiert. Die Gewinner werden am 30. Oktober bekanntgegeben.

Kritiker gingen hart mit der Serie ins Gericht

In ihrer Sendung spricht die 44-Jährige über Kochen, Backen, Gartenarbeit und das perfekte Gastgebersein. Doch bei vielen Medien kam das Format alles andere als gut an. Kritiker bemängelten vor allem die fehlende Authentizität. Die Produktion wurde als künstlich, überinszeniert und selbstgefällig beschrieben. Trotz der teils vernichtenden Rezensionen könnte die Emmy-Nominierung nun für eine überraschende Wende sorgen.

Herzogin Meghan kocht leidenschaftlich gerne und verrät in der Serie ihre Lieblingsrezepte. © Rosenberg/Netflix 2025

Meghan und Prinz Harry hatten sich vor rund sechs Jahren von ihren royalen Pflichten verabschiedet. Seitdem lebt das Paar mit seinen beiden Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zur britischen Königsfamilie gilt nach zahlreichen öffentlichen Vorwürfen weiterhin als angespannt. Gleichzeitig arbeiten Meghan und Harry daran, sich wirtschaftlich unabhängig aufzustellen.

Millionendeals und neue Lifestyle-Marke

Zu diesem Neuanfang gehörten auch millionenschwere Verträge mit Netflix und Spotify. Der Start von Meghans Lifestyle-Serie musste allerdings wegen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien um mehrere Wochen verschoben werden.