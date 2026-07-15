Odysseus im Kulturkampf
Warum Christopher Nolans „Odyssee“ schon vor dem Kinostart für heftigen Streit sorgt
Matt Damon als Odysseus. In Griechenland kritisierten konservative Politiker, dass es keine griechischen Darstellerinnen und Darsteller auf die Besetzungsliste des Films schafften.
© Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
Rassistisches Gepolter, enttäuschte Aktivisten und technische Großtaten: Christopher Nolans 250 Millionen Dollar teure „Odyssee“ kommt am Donnerstag in die Kinos. Für Aufregung sorgt der aufwendigste Film seiner Laufbahn schon jetzt.
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