Aquaplaning auf Inntalautobahn: Wagen von 17-Jährigem drehte sich im Starkregen

Aufgrund des starken Regens in der Nacht verlor ein 17-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und schlitterte über die Fahrbahn.

Innsbruck – Eine frühmorgendliche Fahrt endete für zwei junge Männer am Mittwochmorgen im Krankenhaus. Der 17-jährige Fahrer war mit seinem 18-jährigen Beifahrer gegen 4.30 Uhr in strömendem Regen auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Westen unterwegs. Im Bereich der Ausfahrt Innsbruck Ost wollte der Lenker vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln.

Das Auto prallte zuerst gegen den Aufpralldämpfer und dann gegen die Leitplanke. © Rotes Kreuz Innsbruck

Der Führerscheinneuling verlor aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw prallte gegen den Aufpralldämpfer der Ausfahrt, drehte sich um die eigene Achse und schlitterte entlang der Leitplanke, wo er schlussendlich zum Stillstand kam.