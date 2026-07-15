Mit Gabel Frau attackiert: Polizei ermittelt nach mutmaßlichem Mordversuch in Kufstein

Ein Streit in einer Kufsteiner Wohnung endete am Sonntag für eine 38-jährige Rumänin mit schweren Verletzungen. Der Fall gilt bereits als weitgehend geklärt.

Kufstein – Eine Kufsteiner Wohnung war am frühen Sonntagabend Schauplatz eines Gewaltverbrechens. Dabei erlitt eine 38-jährige Frau schwere Gesichtsverletzungen. „Sie liegt in kritischem, jedoch stabilem Zustand auf der Intensivstation“, heißt es dazu im Polizeibericht. Ein Verdächtiger befindet sich bereits in der Innsbrucker Justizanstalt.

Es war gegen 18.40 Uhr, als zwischen der Rumänin und ihrem 41-jährigen Landsmann ein Streit ausbrach. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung eskalierte. Schließlich soll der Mann eine Gabel genommen und sie der Frau ins Gesicht gestoßen haben.