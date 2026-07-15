What’s next? Wohnen ist ein Grundwert!
Die Tiroler Immobilienbranche zog Bilanz beim „Tag der Immobilienwirtschaft“.
Zukunftsfit und voller Tatendrang präsentierte sich dieser Tage die Tiroler Immobilienwirtschaft. Unter dem Motto „What’s next?“ ging der „Tag der Tiroler Immobilienwirtschaft“ über die Bühne. Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Tiroler Wirtschaftskammer rund um Obfrau Ellen Moll und ihre Stellvertreter Anton Ruech und Arno Wimmer trommelte die Branche zusammen, um sich auszutauschen und netzzuwerken.
Zudem präsentierten Experten in Fachvorträgen neueste Entwicklungen im Immobilienrecht, in der Tiroler Bau- und Raumordnung sowie zukunftsweisende Strategien für die Immobilienwirtschaft. „Der Immobilienboom der letzten Jahre ist vorbei, der Wind ist rauer“, war man sich einig.
© Blickfang
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Die Herausforderungen werden zudem nicht weniger. Doch statt zu jammern, blickt die Branche optimistisch nach vorne: „Wir haben das Know-how und die Stärke, um die Zukunft unserer Branche nicht nur zu verwalten, sondern sie aktiv zu gestalten!“ Als sichtbares Signal nach außen startet eine neue Imagekampagne mit dem Titel „Wohnen ist ein Grundwert“. Denn darüber herrschte bei den Teilnehmenden Einigkeit: Wohnen darf für die Menschen in Tirol nicht zum Luxus werden.
Um Eigentum in Tirol überhaupt noch zu ermöglichen, nimmt die Fachgruppe die Politik in die Pflicht. Mit einem konkreten Maßnahmenpaket fordert die Branche vehement bessere Rahmenbedingungen und spürbare Kostensenkungen seitens der öffentlichen Hand. „Es müssen nun endlich die richtigen Schritte gesetzt werden, um Eigentum wieder möglich zu machen“, so der unmissverständliche Tenor des Tages. Die Branche zeigt sich kämpferisch: „Wenn die Zeit der einfachen Erfolge auch vorbei sein mag – die Zeit der echten Macherinnen und Macher ist genau jetzt.“ Ein Spirit, der beim anschließenden Networking spürbar war.