What’s next? Wohnen ist ein Grundwert!

Die Tiroler Immobilienbranche zog Bilanz beim „Tag der Immobilienwirtschaft“.

Zukunftsfit und voller Tatendrang präsentierte sich dieser Tage die Tiroler Immobilienwirtschaft. Unter dem Motto „What’s next?“ ging der „Tag der Tiroler Immobilienwirtschaft“ über die Bühne. Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Tiroler Wirtschaftskammer rund um Obfrau Ellen Moll und ihre Stellvertreter Anton Ruech und Arno Wimmer trommelte die Branche zusammen, um sich auszutauschen und netzzuwerken.

Zudem präsentierten Experten in Fachvorträgen neueste Entwicklungen im Immobilienrecht, in der Tiroler Bau- und Raumordnung sowie zukunftsweisende Strategien für die Immobilienwirtschaft. „Der Immobilienboom der letzten Jahre ist vorbei, der Wind ist rauer“, war man sich einig.

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Die Herausforderungen werden zudem nicht weniger. Doch statt zu jammern, blickt die Branche optimistisch nach vorne: „Wir haben das Know-how und die Stärke, um die Zukunft unserer Branche nicht nur zu verwalten, sondern sie aktiv zu gestalten!“ Als sichtbares Signal nach außen startet eine neue Imagekampagne mit dem Titel „Wohnen ist ein Grundwert“. Denn darüber herrschte bei den Teilnehmenden Einigkeit: Wohnen darf für die Menschen in Tirol nicht zum Luxus werden.