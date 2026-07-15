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MotoGP-Gastspiel
Neuer Termin, altes Problem? Darum macht sich in Spielberg Unruhe breit
Vom 18. bis zum 20. September wird die Elite auf zwei Rädern ihr motorisiertes Gastspiel in Spielberg abhalten.
© AFP
Von Daniel Suckert
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