Person stürzte ins Wasser: Groß angelegte Suchaktion in Umhausen

Umhausen – Nach dem Sturz einer Person vom Klettersteig beim Stuibenfall läuft derzeit im Ötzal ein großangelegter Sucheinsatz. Der Unfall hat sich um die Mittagszeit ereignet. Wie Konrad Kirchebner von der Wasserrettung bestätigt, suchen derzeit rund 20 Wasserretter von den Ortsstellen Innsbruck und Landeck, Bergretter, Wassereinheiten der Feuerwehr Landeck und die Polizei nach der vermissten Person. Auch zwei Hubschrauber stehen im Einsatz.

„Die vermisste Person war auf dem Klettersteig unterwegs. Der Unfall dürfte sich bei der Querung des Stahlseils über den Stuibenfall ereignet haben“, sagt Kirchebner. Das Unfallopfer war zuvor offenbar mit einer Gruppe in den Klettersteig gestartet. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist unklar. Die Ache führt derzeit nicht außergewöhnlich viel Wasser, dennoch gestaltet sich die Sucher schwierig. Inzwischen wurde die Suche auch auf die Ötztaler Ache ausgeweitet.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchen nach der vermissten Person. © Wasserrettung Innsbruck

Vor ziemlich genau sechs Jahren ist am Stuibenfall-Klettersteig schon einmal ein fast identischer Unfall passiert: Damals stürzte eine 62-jährige Französin rund 40 Meter ab. Auch sie war bei der Querung und dürfte danach einen folgenschweren Fehler begangen haben. Wie die Einsatzkräfte damals vermuteten, dürfte sich die Frau falsch ausgehängt haben und war dadurch nicht mehr gesichert. Wenige Augenblicke später stürzte sie 40 Meter in einen Gumpen und wurde dann von der Strömung des Wasserfalls mitgerissen.