Über Wasserfall abgestürzt
Tragödie am Stuibenfall: Polizeischülerin nach stundenlanger Suche tot aufgefunden
Die Einsatzkräfte suchten nicht nur den Bereich um den Stuibenfall ab, sondern auch die Ötztaler Ache.
© Wasserrettung Innsbruck
Eine 34-jährige Tirolerin war bei einer Alpinausbildung beim Stuibenfall im Ötztal abgestürzt. Daraufhin begann eine fieberhafte Suche, die tragisch endete. Nun starten die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Betroffenheit bei Polizei und Innenministerium ist groß.
Umhausen – Tragisches Ende nach sechs Stunden fieberhafter Suche: Eine Polizeischülerin, die am Mittwoch am Stuibenfall-Klettersteig im Ötztal abgestürzt war, konnte am Abend nur noch tot geborgen werden.