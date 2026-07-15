Tragödie am Stuibenfall: Polizeischülerin nach stundenlanger Suche tot aufgefunden

Eine 34-jährige Tirolerin war bei einer Alpinausbildung beim Stuibenfall im Ötztal abgestürzt. Daraufhin begann eine fieberhafte Suche, die tragisch endete. Nun starten die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Betroffenheit bei Polizei und Innenministerium ist groß.