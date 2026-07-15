Betrunkener Autofahrer fuhr auf A12 bei Innsbruck auf Betonleitwand auf

Innsbruck – Laut Polizei „offensichtlich stark alkoholisiert“ ist ein 53-Jähriger Mittwochfrüh mit seinem Auto auf der Inntalautobahn bei Innsbruck verunfallt. Der Mann fuhr demnach gegen 9 Uhr auf dem Autobahnzubringer Innsbruck-Ost und wollte in Richtung Arlberg auf die A12 auffahren. Beim Zwickel Oberland-Unterland geriet er zu weit nach links und fuhr auf die ansteigende Betonleinwand auf. Das Auto geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus und kam nach mehreren Metern auf dem dortigen Grünstreifen zum Stillstand.