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Experte klärt auf
Stricken, Häkeln, Nähen: Warum „Oma-Hobbys“ gut fürs Gehirn sind
Hobbys wie Handarbeiten gelten oft als altmodisch. Laut dem Neurophysiologen Gerd Wirt haben sie jedoch postive Auswirkungen auf unser Gehirn – ebenso wie Zeichnen.
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