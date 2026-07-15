ORF-Direktorenposten: Mitterstieler will in Tirol weitermachen

Die Bewerbungsfrist für die 13 ORF-Direktorenposten ist abgelaufen. Namen und Zahl der Kandidaten hält der künftige Generaldirektor Clemens Pig unter Verschluss. In mehreren Landesstudios stehen Wechsel bevor. Tirols Landesdirektorin Esther Mitterstieler hat sich um weitere fünf Jahre beworben.