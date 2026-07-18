Sommer, Sonne, Sonnenschein: Mythen über Sonnenschutz, die man kennen sollte

Es gibt viele Annahmen zum Thema Sonnenschutz, die nicht ganz stimmen, aber Jahr für Jahr aufs Neue kursieren. Die Haut-Expertin Nina Frischhut von der Innsbrucker Universitätsklinik hat für uns die gängigsten Mythen geklärt und zeigt in dieser Archivfolge auf, wie Sonnenschutz wirklich funktioniert.