🎧 Podcast „Gut zu wissen"
Sommer, Sonne, Sonnenschein: Mythen über Sonnenschutz, die man kennen sollte
Sonnencreme ist nicht gleich Sonnencreme.
© APA/dpa/gms/Florian Schuh
Es gibt viele Annahmen zum Thema Sonnenschutz, die nicht ganz stimmen, aber Jahr für Jahr aufs Neue kursieren. Die Haut-Expertin Nina Frischhut von der Innsbrucker Universitätsklinik hat für uns die gängigsten Mythen geklärt und zeigt in dieser Archivfolge auf, wie Sonnenschutz wirklich funktioniert.
🎧 Podcast | „Gut zu wissen": Alles Wichtige rund ums Thema Sonnenschutz
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+++ Diese Folge stammt aus unserem Podcast-Archiv.+++
Nina Frischhut ist Oberärztin an der Uniklinik Innsbruck in der Abteilung für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Sie ist als Histopathologin im Bereich Allgemeine Dermatologie/Dermatohistopathologie/Dermatoonkologie beschäftigt.
© MedUni Innsbruck
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