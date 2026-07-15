Benefizabend für Brandopfer in Matrei: Oper kommt als Kinofilm zurück

Die Oper „Mut zur Freiheit“ wurde bei der Premiere 2017 auf Film aufgenommen. Ein Kinoabend in Matrei soll Spenden für eine Familie einbringen, deren Hof vor Kurzem völlig abgebrannt ist.

Matrei – Am Freitag, den 17. Juli, ist die Verfilmung der Oper „Mut zur Freiheit“ um 20 Uhr im Matreier Tauerncenter zu sehen. Die freiwilligen Spenden kommen einem wichtigen Zweck zugute.

Hansl Klaunzer, Komponist der Oper und Organisator des Kinoabends, erklärt: „Vor kurzem ist das gesamte Anwesen der Familie Waldner in Bichl ein Raub der Flammen geworden und bis auf die Grundmauern abgebrannt. Im Jahr 2017 wurde genau neben diesem Bauernhof die Oper uraufgeführt, wobei uns die Familie sehr entgegengekommen ist. So habe ich mich entschlossen den Film von ,Mut zur Freiheit‘ als Benefizveranstaltung aufzuführen und mit den freiwilligen Spenden den Wiederaufbau des Hofes zu unterstützen.