Leistbares Wohnen: Spatenstich für 17 Mietkaufwohnungen in Finkenberg

Die Neue Heimat realisiert um 5,5 Millionen Euro eine Wohnanlage im Finkenberger Ortsteil Dornau. Bis zum Jahresbeginn 2028 soll sie bezugsfertig sein.

Finkenberg - Diese Woche erfolgte in der Gemeinde Finkenberg der Startschuss für ein nächstes Bauvorhaben der Neuen Heimat Tirol (NHT): Im Ortsteil Dornau entsteht eine moderne Anlage mit insgesamt 17 Mietkaufwohnungen. Die NHT investiert dafür 5,5 Mio. Euro.

NHT investiert 5,5 Mio.

„Leistbarer Wohnraum ist eine zentrale Voraussetzung, damit auch die nächsten Generationen im Dorf bleiben“, steht für Bürgermeister Andreas Kröll fest. Zuletzt hat die NHT für die Gemeinde im Ortsteil Ginzling eine Anlage mit zwölf Wohneinheiten errichtet.

Das aktuelle Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit dem Zillertaler Architekten Günther Gasteiger realisiert. „Die Wohnungen verteilen sich über vier Ebenen und verfügen über großzügige Grundrisse, helle Räume sowie private Balkon- bzw. Gartenflächen“, teilt die Neue Heimat Tirol mit. Die zentrale Lage ermöglicht kurze Wege ins Ortszentrum und zur bestehenden Infrastruktur.

Leistbares Eigentum

Die Ausfertigung erfolgt im NHT-Passivhausstandard, um höchste Energieeffizienz und maximalen Wohnkomfort zu gewährleisten, wie die NHT betont. Die Fertigstellung ist bis Anfang 2028 geplant.„Wir bedanken uns bei der Gemeinde für das erneute Vertrauen. Mit der Errichtung von Mietkaufwohnungen bedienen wir zudem eine wichtige Schiene im Interesse des Landes“, erklärt NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter.