Präsentation in Sölden
Objekt der Begierde: Das ist das neue Finisher Trikot beim Ötztaler Radmarathon
Zum 45. Mal führt der Ötztaler Radmarathon über die legendären vier Alpenpässe Kühtai, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch. Nun wurde in der Live-Sendung des ÖRM TV das heiß begehrte Finisher-Trikot vorgestellt.
Sölden ‒ Alle gut 4000 Teilnehmer des Ötztaler Radmarathons haben sich den Renntermin (30. August) bereits rot im Kalender angekreuzt, und das große Objekt der Begierde ist seit Mittwoch ebenfalls bekannt: das Finisher Trikot.
Das Kleidungsstück ist nur jenen vorbehalten, die die gut 235 Kilometer und 5500 Höhenmeter auch in der vorgeschriebenen Zeit bewältigen. (tt.com)
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