„Ärgerlich für die Partei“: Warum abtrünnige Gemeinderäte ihr Mandat behalten dürfen

In Innsbruck und Wörgl haben vergangene Woche gleich drei GemeinderätInnen mit ihrem Klub gebrochen. Sitz und Stimme im Stadtparlament behalten sie aber. Dass diese wilden Abgeordneten ihr Mandat nicht abgeben müssen, bezeichnet die Innsbrucker Politikwissenschafterin Lore Hayek als „demokratiepolitisch hohes Gut“.