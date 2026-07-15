Südtiroler sind schon weiter

Schultz Gruppe muss umplanen: Neue Verzögerung bei Skischaukel Sillian-Sexten

Mark Winkler, Geschäftsführer der 3 Zinnen AG (l.) mit Maximilian Schultz bei der Projektpräsentation 2023. Links ein Schaubild der Grenzregion.
© Catharina Oblasser
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Die seit Jahrzehnten geplante Skiverbindung zwischen Ost- und Südtirol lässt sich mit nur einer Seilbahn auf österreichischer Seite nicht verwirklichen. Die Schultz Gruppe musste zurück an den Start. Das heißt auch, dass mit Grundbesitzern neu verhandelt werden muss.

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