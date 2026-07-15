Wieder kein Treffer
Zwölf Millionen Euro warten: Erster Achtfach-Jackpot in der Geschichte von Lotto
4, 14, 27, 32, 38 und 45: Diese Zahlen hätte es am Mittwochabend für einen Lotto-Sechser gebraucht. Getippt hat sie allerdings niemand – was bedeutet: Der allererste Achtfach-Jackpot in der Geschichte von „Lotto 6 aus 45“ steht an.
Am kommenden Sonntag geht es ersten Hochrechnungen zufolge nun um rund zwölf Millionen Euro, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Hochspannung ist also angesagt. (TT.com)
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