Rauch von Waldbränden legt sich über Toronto und New York

Wegen heftiger Waldbrände in Kanada hat die Metropole Toronto am Mittwoch die schlechtestmögliche Luftqualität verzeichnet. Rauchschwaden aus dem Nordwesten der Provinz Ontario zogen über die Stadt und weiter in den Nordosten der USA, wo sie den Himmel verdunkelten. Die kanadische Umweltbehörde stufte den Index für die Luftqualität in Toronto mit 10+ als "sehr hohes Risiko" ein.

Das Schweizer Technologieunternehmen IQAir, das die Luftqualität misst, setzte Toronto auf den ersten Platz seiner globalen Rangliste der Städte mit der schlechtesten Luft, noch vor Kinshasa und Delhi. Die Behörden forderten die Einwohner auf, Aktivitäten im Freien zu vermeiden.

Auch New York City war betroffen, wenige Tage bevor im benachbarten New Jersey das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden soll. Die Behörden dort gaben ebenfalls eine Warnung heraus und riefen die Einwohner auf, anstrengende Aktivitäten im Freien zu vermeiden. Die Stadt Toronto sagte wegen der schlechten Luft das FIFA-Fanfest und eine Veranstaltung zum Public Viewing des WM-Spiels England gegen Argentinien ab. Den Vorhersagen zufolge könnten die gefährlichen Bedingungen bis in die Nacht zum Donnerstag anhalten.