Täuschend echte Waffe auf Beamte gerichtet: Polizei nahm 44-Jährigen in Innsbruck fest

Innsbruck – Dramatischer Zwischenfall in Innsbruck am Mittwoch. Wie die Polizei berichtet, wurden am 15. Juli Passanten am Marktplatz auf einen Mann aufmerksam, der offenbar eine Schusswaffe bei sich trug. Umgehend wurde die Polizei alarmiert. Als eine Streife den Verdächtigen ansprach und fragte, ob er tatsächlich eine Waffe mit sich führe, eskalierte die Situation: Der Mann hob sein T-Shirt an, zog eine Pistole aus dem Hosenbund und richtete diese direkt auf die Beamten.

Der Polizei gelang es, dem Mann die Waffe aus der Hand zu schlagen und diese zu sichern. Erst bei der anschließenden genauen Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte.