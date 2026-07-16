Betrunkener Motorradlenker (18) erfasste 71-jährigen Fußgänger frontal in Osttirol

Schrottendorf – Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat am späten Mittwochabend im Osttiroler Gemeindegebiet zwei Verletzte und einen Rettungseinsatz gefordert. Kurz vor Mitternacht war ein 18-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad auf der Pustertaler Höhenstraße (L324) von Klausen kommend in Fahrtrichtung Schrottendorf unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 8 kam dem Mann ein 71-jähriger Österreicher zu Fuß entgegen, der mit einem Hund unterwegs war.

Aufgrund der herrschenden Dunkelheit konnte der 18-Jährige den Fußgänger nicht mehr rechtzeitig erkennen. Dabei kam es zum Unglück: Der 18-Jährige erfasste den Fußgänger frontal, woraufhin auch der junge Lenker mit seiner Maschine stürzte.

Der 71-jährige Fußgänger wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Der 18-jährige Unfalllenker erlitt durch den Sturz nur leichte Verletzungen. Er wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lienz gebracht.