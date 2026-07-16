Betrunkener Motorradlenker (18) erfasste 71-jährigen Fußgänger frontal in Osttirol
Schrottendorf – Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat am späten Mittwochabend im Osttiroler Gemeindegebiet zwei Verletzte und einen Rettungseinsatz gefordert. Kurz vor Mitternacht war ein 18-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad auf der Pustertaler Höhenstraße (L324) von Klausen kommend in Fahrtrichtung Schrottendorf unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 8 kam dem Mann ein 71-jähriger Österreicher zu Fuß entgegen, der mit einem Hund unterwegs war.
Aufgrund der herrschenden Dunkelheit konnte der 18-Jährige den Fußgänger nicht mehr rechtzeitig erkennen. Dabei kam es zum Unglück: Der 18-Jährige erfasste den Fußgänger frontal, woraufhin auch der junge Lenker mit seiner Maschine stürzte.
Der 71-jährige Fußgänger wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Der 18-jährige Unfalllenker erlitt durch den Sturz nur leichte Verletzungen. Er wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lienz gebracht.
Die Ursache für das Unglück war für die Polizei rasch ausgemacht: Ein beim 18-jährigen Lenker durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. (TT.com)