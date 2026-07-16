Entscheidung über Transit-Klage
Bangen um das Lkw-Nachtfahrverbot: Es geht schon um den Tag danach
Italien gegen Österreich: 2024 hat Italien die Transitklage eingereicht, heute wird man wissen, woran Tirol ist. Die Transitbelastung ist in den vergangenen 30 Jahren jedoch deutlich gestiegen.
© Rita Falk
Mit seinen Schlussanträgen gibt der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs Manuel Campos Sánchez-Bordona heute die Richtung in Italiens Transitklage vor. Tirol ist optimistisch, dass der Großteil der Transit-Beschränkungen hält.
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