Auf frischer Tat ertappt: Zeuge stellte flüchtenden E-Roller-Dieb in Innsbruck

Die Polizei in Innsbruck ermittelt gegen einen 34-jährigen Mann wegen mehrfachen Diebstahls von E-Rollern. Nachdem der Verdächtige bereits in der Gumppstraße Beute gemacht hatte, wurde er am Innrain von einem Zeugen überrascht. Die Verfolgungsjagd endete im Klinikbereich mit einer gewaltsamen Konfrontation.

Innsbruck – Die Diebstahlserie eines E-Scooter-Diebes hat am Mittwochnachmittag in Innsbruck dank des Einschreitens eines Zeugen ein Ende gefunden. Laut Polizei steht der Beschuldigte, ein 34-jähriger Mann, im Verdacht, gegen 11.30 Uhr in der Gumppstraße zunächst zwei E-Roller gestohlen zu haben. Die beiden Besitzer hatten ihre Fahrzeuge dort nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt abgestellt.

Kurz vor 16 Uhr versuchte dann derselbe Mann im Bereich Innrain, einen weiteren E-Roller zu entwenden. Der Diebstahl blieb jedoch nicht unbemerkt. Ein 24-jähriger Österreicher beobachtete den Vorfall und nahm sofort die Verfolgung des flüchtenden Täters auf. Gleichzeitig verständigte er die Polizei über den Notruf.

Im Bereich der Klinik stellte sich der Zeuge dem Beschuldigten in den Weg, um diesen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte anzuhalten. Daraufhin eskalierte die Situation völlig. Der 34-jährige Dieb ging auf den Zeugen los und versetzte ihm laut Beamten mehrere Faustschläge ins Gesicht.