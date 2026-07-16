Über 100.000 Euro Schaden: Polizei fahndet nach 45-Jährigem in Innsbruck wegen Veruntreuung

Innsbruck – Ein Fall von Veruntreuung beschäftigt derzeit die Innsbrucker Kriminalpolizei. Eine Autovermietung, die sich auf die Langzeitmiete von Kraftfahrzeugen spezialisiert hat, erstattete am Mittwoch eine entsprechende Anzeige.

Hintergrund ist dabei ein Geschäft aus dem Jahr 2024. Damals hatte die Innsbrucker Firma zwei hochwertige Fahrzeuge an einen 45-jährigen Armenier im Rahmen eines Langzeitmietvertrags übergeben.

Mann tauchte plötzlich unter

Die vereinbarten monatlichen Raten wurden zunächst ordnungsgemäß beglichen, so die Polizei. Doch im Dezember 2025 versiegten die Zahlungen plötzlich. Seit diesem Zeitpunkt konnten bei dem Vermieter keinerlei Zahlungseingänge des 45-Jährigen mehr verbucht werden. Durch die Tat entstand der Firma ein finanzieller Gesamtschaden von über 100.000 Euro.