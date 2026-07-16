Rasche Entwarnung nach Bombendrohung gegen BH in Imst am Mittwoch
Eine telefonische Bombendrohung gegen die Bezirkshauptmannschaft Imst hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Behördengebäude wurde umgehend evakuiert und Teile der Imster Innenstadt abgesperrt. Nach einer mehrstündigen Suche konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.
Imst – Eine telefonische Bombendrohung gegen die Bezirkshauptmannschaft Imst hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung bestätigte, war die Drohung zuvor per Telefon bei der Behörde eingegangen.
Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert und Teile der Innenstadt abgesperrt. AnwohnerInnen wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Nach einer mehrstündigen Suche, bei dem auch ein Sprengstoffspürhund im Einsatz war, konnte aber Entwarnung gegeben werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum bislang unbekannten Urheber des anonymen Drohanrufes laufen. (TT.com)