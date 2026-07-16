Rasche Entwarnung nach Bombendrohung gegen BH in Imst am Mittwoch

Eine telefonische Bombendrohung gegen die Bezirkshauptmannschaft Imst hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Behördengebäude wurde umgehend evakuiert und Teile der Imster Innenstadt abgesperrt. Nach einer mehrstündigen Suche konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.

Imst – Eine telefonische Bombendrohung gegen die Bezirkshauptmannschaft Imst hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung bestätigte, war die Drohung zuvor per Telefon bei der Behörde eingegangen.