Debatte über zu lange Verfahren
„Burger-King“-Video: Ermittlungen gegen FP-Chef Abwerzger sind abgeschlossen
Nach einem Jahr wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung gegen FPÖ-Chef Markus Abwerzger von der Staatsanwaltschaft abgeschlossen.
© Instagram/FPÖ
Für das Justizministerium liegen die Ursachen für vereinzelte, länger anhängige Verfahren oft nicht im Einflussbereich der Justiz. Eine Entscheidung über das Verfahren gegen FPÖ-Obmann Markus Abwerzger steht jetzt aber bevor.
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