Aufatmen nach drei Tagen Löscheinsatz: Endgültiges „Brand aus“ in Wildermieming

Knapp drei Tage nach dem Ausbruch des großen Waldbrandes in Wildermieming konnte am Freitagmorgen „Brand aus“ gegeben werden. Eine letzte Kontrolle der Brandfläche mit einer Drohne zeigte keine relevanten Glutnester mehr. Damit ist der tagelange Großeinsatz für die rund 450 HelferInnen beendet.