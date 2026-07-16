„Das wird ein Kraftakt“: Kampf gegen Glutnester geht nach Waldbrand in Wildermieming weiter

Auch am Donnerstagmorgen gehen die Löscharbeiten beim großen Waldbrand in Wildermieming weiter. Der Einsatz in dem steilen und unwegsamen Gelände ist für die Helfer extrem fordernd. Bodentruppen müssen nun den Waldboden komplett umgraben, um die letzten Glutnester zu erreichen, während aus der Luft weiterhin mit Hubschraubern gelöscht wird.