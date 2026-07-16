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Kommentar
Fern von Europa
Kommentarvon Peter Nindler
Italiens Transitklage steht stellvertretend für ein Europa, das über die Bevölkerung drüberfährt. Der Europäische Gerichtshof könnte das korrigieren, wird es aber vermutlich nicht tun.
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