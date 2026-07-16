Großeinsatz läuft: Teil des Bozner Gerichtsgebäudes eingestürzt

Donnerstagfrüh ist ein Teil des Justizpalastes in Bozen eingestürzt. Aus noch ungeklärter Ursache kollabierte ein Bereich im Inneren des Gebäudes, Trümmerteile verteilten sich bis in den Eingangsbereich.

Bozen – Donnerstagfrüh ist ein Teil des Justizpalastes in Bozen eingestürzt. Die Berufsfeuerwehr Bozen wurde um 6.30 Uhr zu dem Gebäudeeinsturz alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Teil des Innenbereichs des Justizpalastes kollabiert.

Teil des Bozner Gerichtsgebäudes eingestürzt open_in_full © DLife © DLife © DLife © DLife

Dabei wurden große Mengen an Mauerwerk und Bauteilen mitgerissen. Die Trümmer verteilten sich über den Eingangsbereich und die Freitreppe des Gerichtsgebäudes. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich MitarbeiterInnen einer Putzfirma am Gerichtsgebäude. Ersten Informationen zufolge soll bei dem Einsturz allerdings niemand verletzt worden sein.

Ursache noch Unklar