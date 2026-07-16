Teil des Bozner Gerichtsgebäudes eingestürzt, Person aus Trümmern gerettet

Am Donnerstagmorgen ist in Bozen ein Teil des Gerichtsgebäudes eingestürzt. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Einsatzkräfte aus. Für eine Reinigungskraft, die von Trümmern eingeschlossen wurde, endete der Vorfall glimpflich.

Bozen – Großeinsatz in Bozen: In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist ein Teil des Justizpalastes eingestürzt. Laut Berufsfeuerwehr Bozen fiel der mittlere Gebäudeteil mit Verhandlungssälen in sich zusammen. Eine Frau musste aus den Trümmern gerettet und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Im betroffenen Gebäudeteil liefen seit einem Monat Umbauarbeiten an den tragenden Säulen. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal stol.it.

📽️ Video | Teil des Justizpalastes in Bozen eingestürzt

Die Rettungskräfte wurden gegen 6.20 Uhr alarmiert, nachdem ein Teil des Innenbereichs des Gerichtsgebäudes kollabiert war. Eine Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma sei von einem herabstürzenden Gebäudeteil getroffen worden. Sie soll leicht am Arm verletzt worden sein. Die Frau konnte telefonisch erreicht und über einen sicheren Ausgang aus dem einsturzgefährdeten Gebäude ins Freie gebracht werden, teilte die Feuerwehr mit. Auch andere Reinigungskräfte befanden sich im Gebäude, sie konnten dieses aber unverletzt verlassen. Gerichtspersonal bzw. Mitarbeiter waren zu der Uhrzeit nicht zugegen.

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Einsturz während Umbauarbeiten als mögliche Ursache

Wie es zu dem Einsturz kam, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Als mögliche Ursache für den Einsturz stehen Umbauarbeiten im Raum, die seit rund einem Monat in dem betroffenen Bereich im Gange waren. Dort sollten vier tragende Pfeiler ausgetauscht werden, wovon bisher einer ersetzt worden war. Ob die Arbeiten mit dem Einsturz in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar.

📽️ Video | Videoaufnahmen aus der Luft

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und sicherte das Areal ab. Mit einer Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte einen Überblick über das Ausmaß des Schadens.

Auch Suchhunde stehen im Einsatz. © rb