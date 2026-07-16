Sechs statt sieben Mandate
Innsbrucks FPÖ-Klubobfrau zu Austritt und Rauswurf: „Verstehe Schritt nicht, aber akzeptiere ihn“
Noch bis vergangene Woche gingen FPÖ-Klubobfrau Andrea Dengg (hinten links) und Gemeinderätin Marlene Trinkl (rechts) politisch gemeinsame Wege.
© Liebl Daniel
Der Austritt der Innsbrucker Gemeinderätin Marlene Trinkl aus dem FPÖ-Klub hat vergangene Woche für Aufsehen gesorgt. Der Ausschluss aus der Partei, der prompt folgte, ebenso. Nun meldet sich die Klubobfrau der Innsbrucker FPÖ, Andrea Dengg, zu Wort.
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