Neuausrichtung der UMIT
Studium Elektrotechnik an Uni und UMIT droht das Aus: Finale Entscheidung fällt im Herbst
An der Fakultät für Technische Wissenschaften der Leopold Franzens Universität (LFU) in Innsbruck konnte bisher Elektrotechnik, Mechatronik, Bauingenieurwissenschaften und Umweltingenieurwissenschaften studiert werden.
© Rita Falk
Die Studienvertretung Technische Wissenschaften informiert alle Studierende darüber, dass „davon auszugehen ist“, dass das Studium Elektrotechnik, das Leopold Franzens Universität und UMIT gemeinsam anbieten, eingestellt wird. Die Uni spricht von einer finalen Entscheidung erst im Herbst.
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