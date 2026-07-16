Nach 16 Jahren ist Schluss

Bei Olympia gewann sie Silber: ÖSV-Ass beendet überraschend Karriere

Sabine Payer gewann bei Olympia in Cortina und Mailand Silber, stand mit der Tschechin Zuzana Maderova und der Italienerin Lucia Dalmasso auf dem Podest.
© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

„Dieses Kapitel geht zu Ende“, schrieb Sabine Payer auf Instagram zu einem Video, das ihre Laufbahn im Schnelldurchlauf zeigt. 21 Weltcupsiege, zwei kleine Kristallkugeln, drei WM-Medaillen und zum Abschluss Olympiasilber – der ÖSV verliert eine äußerst erfolgreiche Alpin-Snowboarderin.

„Nach 16 Weltcupsaisonen ist für mich der Moment gekommen: Danke Snowboardsport, für diese unglaubliche Zeit, die unvergesslichen Erlebnisse und all die besonderen Momente“, schrieb die bald 34-Jährige, deren erfolgreiche Karriere auch von zahlreichen Verletzungs-Rückschlägen geprägt war.

Gratulationen zur erfolgreichen Karriere kamen von zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Ehemann und ÖSV-Boarder Alexander Payer schrieb: „Sowas von stolz auf meine Prinzessin!“ (TT.com)

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