ICE legt ungeplanten Zwischenstopp ein: Zugchef geht Klopapier kaufen

Beherzter Einsatz: Der Zugführer eines ICE sprintete bei einem ungeplanten Halt zum nächstgelegenen Supermarkt. Der Grund: Klopapiermangel an Bord. Ein Video des Vorfalls geht viral.

Aus ungewöhnlichem Grund hat ein deutscher Fernzug auf dem Weg von der Nordsee-Insel Sylt nach Berlin einen Zwischenstopp eingelegt: Der ICE hatte nicht ausreichend Toilettenpapier an Bord. Der Zug stoppte am Bahnhof Hamburg-Bergedorf, der Zugchef stieg aus, kaufte im nahegelegenen Supermarkt drei Packungen und eilte damit zum Zug zurück, hieß es seitens der Deutschen Bahn.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag. Die Aktion wurde bekannt, weil ein Fahrgast anschließend unter dem Titel „Mitarbeiter des Monats“ ein Video auf Instagram veröffentlichte. Es zeigt den Zugchef, der mit dem Klopapierpackungen zum Zug zurückkehrt. Das Video ging viral und wurde bereits mehrere hunderttausend Mal aufgerufen.