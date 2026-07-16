Entscheidung zu Transitklage
Schlimmer als erwartet: EU will die meisten Tiroler Lkw-Fahrverbote kippen
Obwohl 2,4 Millionen Lkw jährlich über den Brenner fahren, will der Europäische Gerichtshof jetzt die Tiroler Transitbremse locken.
© Rita Falk
Tirol wird bei den Transitbeschränkungen deutlich nachbessern müssen: Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Manuel Campos Sánchez-Bordona sieht u.a. im Lkw-Nachtfahrverbot und im sektoralen Fahrverbot einen unverhältnismäßigen Eingriff in den freien Warenverkehr.
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