Die Stadt Reutte probiert am Festwochenende ein gemischtes Triple aus

Die Außerferner Schützen feiern drei Tage das Bezirksschützenfest. Zeitgleich geht am Samstag das Stadtfest über die Bühne. Die Fußball-WM-Finalspiele bilden Samstag und Sonntag den abendlichen Abschluss.

Reutte – Traditioneller Schützenaufmarsch gemischt mit urbanem Stadtfest – alles will einmal ausprobiert werden. Im Außerferner Bezirkshauptort steht ein Festwochenende mit genau diesem Mix vor der Tür. Das Festzelt, das bereits für die Bezirksmesse aufgestellt wurde, wird bei schlechtem Wetter weiterverwendet.

Am Freitag gibt die Musikkapelle Höfen nach dem Zapfenstreich ein Platzkonzert im Pavillon des Stadtparks. Am Samstag gibt es ab 14 Uhr im Untermarkt, im Stadtpark und später im Partyzelt Dauerprogramm. Unterschiedlichste Bands und DJs bis zur Salsa Lounge werden geboten – das große Stadtfest geht über die Bühne. Zum Abschluss um 23 Uhr noch Public Viewing mit dem WM-Spiel um Platz 3.

Festumzug und Spanien vs. Argentinien