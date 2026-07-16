Bauarbeiten auf der Brennerstrecke: Das ändert sich nun für Reisende und Pendler

Wer von Mitte Juli an eine Reise über den Brenner plant, muss sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen umfassender Modernisierungsarbeiten auf österreichischer und italienischer Seite wird der Bahnverkehr phasenweise komplett eingestellt. Für Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.