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Bridge Beat Festival, Wetterleuchten, Weinfest und das Reuttener Stadtfest: Das ist los in Tirol
Brücken bauen und Weinfest-Wonnen: Egal ob beim Bridge Beat Festival in Innsbruck oder dem Weinfest in Kufstein: Für jeden Geschmack ist am Wochenende etwas dabei.
© Knoll/ FelixSteinreiberProductions
Die Sommerferien haben Einzug gehalten und damit steht auch wieder mehr Zeit zur Verfügung, am Wochenende etwas zu unternehmen. So können sich Festivalfreunde am Wochenende in Innsbruck auf das Wetterleuchten und das Bridge Beat Festival freuen. Reutte feiert drei Tage lang das Stadtfest, in Kufstein wird dem Wein gehuldigt. Die Event-Highlights im Überblick.
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