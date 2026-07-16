Ein Werk polarisiert
Willkommen in der (guten) alten Zeit: Ist der Hype um den Tradwife-Roman „Yesteryear“ gerechtfertigt?
Inszenierung, Retro-Optik und Perfektion als alleiniges Ziel der idealen Hausfrau: Tradwifes sind im Netz erfolgreich.
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Der Debütroman „Yesteryear“ von Caro Claire Burke ist derzeit in aller Munde. Denn hinter der scheinbar simplen Geschichte einer Tradwife-Influencerin verbirgt sich eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Perfektion, Selbstinszenierung und der Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es so nie gab.
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