Willkommen in der (guten) alten Zeit: Ist der Hype um den Tradwife-Roman „Yesteryear“ gerechtfertigt?

Der Debütroman „Yesteryear“ von Caro Claire Burke ist derzeit in aller Munde. Denn hinter der scheinbar simplen Geschichte einer Tradwife-Influencerin verbirgt sich eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Perfektion, Selbstinszenierung und der Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es so nie gab.