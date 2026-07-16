EU-Experte Obwexer analysiert
Wie geht es jetzt im Transitstreit weiter? Alles hängt an niedrigeren Schadstoff-Grenzwerten
Italiens Klage war erfolgreich, die Verlagerung der Gütertransporte auf die Schiene und der überbordende Transitverkehr in Tirol sind in den Schlussanträgen des Generalanwalts aber kein Thema.
© Rita Falk
Zum Teil erwartbar, teilweise überraschend: Um die Transitbremse mit neuen Lkw-Fahrverboten in Tirol zu begründen, braucht es jedenfalls eine politische Kraftanstrengung. Diese empfiehlt Europarechtsexperte Walter Obwexer.
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