Heftige Debatte im Gemeinderat
Konsequenter Schritt oder „Abzocke“? Innsbruck weitet Parkgebühren-Pflicht massiv aus
Vereinheitlicht: In den städtischen Kurzparkzonen und Parkstraßen gilt die Gebührenpflicht künftig unter der Woche von 8 bis 21 Uhr, an Samstagen von 8 bis 18 Uhr.
© Rita Falk
Nur mit den Stimmen der Stadtkoalition hat der Innsbrucker Gemeinderat am Donnerstag eine weitreichende Ausdehnung der Parkgebührenpflicht beschlossen. Während die Stadtführung vor allem mit steigendem Parkdruck in Wohngebieten argumentierte, sprach die Opposition von „Freizeitsteuer“ und „Raubzug“. Die brisante Debatte im Überblick.
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