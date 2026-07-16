Konsequenter Schritt oder „Abzocke“? Innsbruck weitet Parkgebühren-Pflicht massiv aus

Nur mit den Stimmen der Stadtkoalition hat der Innsbrucker Gemeinderat am Donnerstag eine weitreichende Ausdehnung der Parkgebührenpflicht beschlossen. Während die Stadtführung vor allem mit steigendem Parkdruck in Wohngebieten argumentierte, sprach die Opposition von „Freizeitsteuer“ und „Raubzug“. Die brisante Debatte im Überblick.