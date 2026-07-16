„Transit-Erfolg für Italien“
Salvini triumphiert: Signal für freien Warenverkehr am Brenner
Vor einem Jahr war im Brennerbasistunnel beim historischen Durchbruch die Welt noch in Ordnung. Jetzt grinst vor allem Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini – hier mit Minister Peter Hanke, EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Bundeskanzler Christian Stocker.
© Rita Falk
Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) zeigt sich „sehr zufrieden“ mit den Schlussanträgen des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will mit den Nachbarländern Italien und Deutschland für den Tag danach arbeiten.
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